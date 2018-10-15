واشنطن تحث بغداد وأربيل على حل الخلافات بالحوار

دعا نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان، اليوم الإثنين، الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق إلى مواصلة الحوار بينهما، وصولًا إلى حل كافة الخلافات العالقة بينهما منذُ سنوات طويلة.

جاء ذلك خلال لقاء سوليفان، في أربيل، مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، حسب بيان صادر عن حكومة الإقليم.

وأكد سوليفان، الذي وصل العراق، يوم أمس الأحد في زيارة رسمية غير محددة المدة، على دعم الولايات المتحدة لإقليم كردستان، داعيًا إلى “استمرار حوار أربيل – بغداد؛ من أجل حل المشكلات والتعاون الأمني والاقتصادي”.

وأعرب المسؤول الأمريكي عن أمله بأن “يعمل الزعماء العراقيون جميعًا من أجل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وبدء مهامها في الوقت المحدد، ووفقًا لما يفرضه الدستور العراقي”.

ويعمل رئيس الوزراء العراقي المُكلّف، عادل عبدالمهدي، على تشكيل حكومة جديدة خلال مدة أقصاها مطلع الشهر المقبل.

من جانبه، شكر بارزاني الولايات المتحدة الأمريكية على المساعدات التي تقدمها للإقليم، وقدم للمسؤول الأمريكي شرحًا عن التطورات السياسية في الإقليم والعراق عمومًا.

ويشوب التوتر العلاقات بين بغداد وأربيل منذ سنوات طويلة؛ جراء خلافات على مناطق متنازع عليها، وإدارة الثروة النفطية، وحصة الإقليم من ميزانية الدولة وغيرها.

إلا أن العلاقات توترت على نحو غير مسبوق عند إجراء الإقليم استفتاء الانفصال الباطل، العام الماضي، ما دفع بغداد إلى السيطرة على المناطق المتنازع عليها من قوات الإقليم “البيشمركة”.

وفي الأشهر القليلة الماضية، تحسنت العلاقات تدريجيًا بين الجانبين، لكن لا تزال تنتظرهما مباحثات شاقة لحل الخلافات العالقة.