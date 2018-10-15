عمران خان يحافظ على غالبيته الضعيفة في البرلمان الباكستاني

أظهرت نتائج نهائية للانتخابات الجزئية للمجلس الوطني الباكستاني، نشرت اليوم الإثنين، محافظة رئيس الحكومة الباكستانية، عمران خان، على غالبيته الضعيفة في المجلس.

وتمكن حزب خان “التحريك والإنصاف”، من الفوز بأربعة مقاعد من 11 مقعدًا فدراليًا، بحسب اللجنة الانتخابية الباكستانية.

كما أظهرت النتائج للانتخابات التي جرت أمس الأحد، فوز حزب صغير حليف لحزب عمران بمقعدين، ما يعني أن الغالبية الحاكمة تملك 177 مقعدًا من 342 مقعدًا في مجلس النواب.

من جهته، فاز أبرز أحزاب المعارضة “الرابطة الإسلامية الباكستانية” بأربعة مقاعد، ما رفع عدد مقاعده إلى 85 مقعدًا، بينما حصل حزب معارض صغير آخر على 11 مقعدًا.

وكانت قد تمت إعادة الاقتراع في عدد من الدوائر إثر انتخابات 25 تموز/يوليو، وذلك بعد السماح لمرشحين بالتنافس في عدة دوائر في الآن نفسه.

وكان ذلك تحديدًا حال عمران خان الذي فاز في خمس دوائر انتخابية مختلفة، وأعيدت الانتخابات في أربع منها الأحد.