بالصور والفيديو.. وصول فريق التحقيق السعودي لقنصلية الرياض بإسطنبول

وصل مسؤولون سعوديون، اليوم الإثنين، إلى قنصلية بلادهم في إسطنبول، ضمن فريق العمل المشترك المعني بالكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

ووصل المسؤولون الذين يعتقد أنهم أعضاء فريق التحقيق السعوديون في اختفاء خاشقجي عبر 3 سيارات، أمام القنصلية الواقعة بحي “لفنت” التابع لمنطقة بشيكطاش بإسطنبول، ثم دخلوا مبنى القنصلية.

ودخل محققو الشرطة التركية القنصلية السعودية في اسطنبول بعد دخول الفريق السعودي بوقت قصير.

وكان مصدر دبلوماسي تركي ذكر في وقت سابق أن فريق تحقيق تركيا سعوديا مشتركا سيقوم بتفتيش القنصلية، وهي آخر مكان شوهد فيه خاشقجي قبل اختفائه في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.

وأعلنت تركيا موافقتها على إنشاء لجنة تحقيق مشتركة، مطالبة السعودية بالتعاون معها في إطار هذه اللجنة، والسماح لها بتفتيش مقر القنصلية.

ونقلت وكالة “رويترز” أن نحو 12 شخصًا دخلوا القنصلية السعودية في إسطنبول، بعدما ذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن فريقًا سعوديًا تركيًا مشتركًا، سيجري تحقيقًا في أعقاب اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المجموعة التي دخلت القنصلية ضمت أشخاصًا من الدولتين.