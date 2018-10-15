أمريكا تصنف 5 تنظيمات بينها حزب الله “جماعات للجريمة العابرة للحدود”

أعلن وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، يوم الإثنين، تصنيف 5 جماعات منها حزب الله اللبنانية، على أنها “جماعات للجريمة العابرة للحدود”.

وأضاف سيشنز أن الجماعات الأربع الأخرى هي “سينالوا، وجولفو، وخاليسكو نويفا جينيراسيون، و إم أس 13”.

وأكد أن تلك الجماعات “ستواجه تحقيقات وإجراءات قضائية أكثر صرامة”.

وكان الكونغرس الأمريكي وافق الجمعة الماضية، على مشروع قانون عقوبات جديدة بحق حزب الله.

وتهدف العقوبات الجديدة إلى الحد من قدرة حزب الله على جمع الأموال وتجنيد عناصر، والضغط على البنوك التي تتعامل معه والبلدان الداعمة له، وعلى رأسها إيران.

وبحسب مشروع القانون، سيحظر دخول أي شخص للولايات المتحدة يقدم دعمًا ماديًا لحزب الله، بأي طريقة كانت.

وينتظر مشروع القانون توقيع الرئيس دونالد ترامب عليه قبل أن يصبح نافذًا.

ويعطي مشروع القانون للرئيس صلاحية رفع حظر إعطاء تأشيرات الدخول شرط إبلاغ الكونغرس بقراره في فترة لا تتجاوز الستة أشهر، وأن يبرر بأدلة أن قراره يصب في مصلحة الأمن القومي.

ويلزم القانون الإدارة الأمريكية تقديم تقرير علني يفصل أصول العناصر القيادية في حزب الله وشركائهم، بمن فيهم أي أفراد من الحكومة اللبنانية أو حتى نواب داعمين للحزب.