ترامب يفجر مفاجأة بشأن اختفاء خاشقجي

فجّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين مفاجأة بشأن الصحافي السعودي جمال خاشقجي، المختفي في تركيا منذ الثلاثاء قبل الماضي.

وألمح الرئيس الأمريكي لأول مرة إلى أن خاشقجي قد يكون قتل بدون علم القيادة السعودية، متحدثًا عن احتمال ضلوع من أسماهم “عناصر غير منضبطين” باغتيال الصحفي المختفي.

وقال ترامب في تصريح من حدائق البيت الأبيض: “لقد نفى الملك (السعودي) بشكل حازم أن يكون على علم بأي شيء (…) لا أريد التكهن بمكانه (خاشقجي)، إلا أنه بدا لي أن الأمر قد يكون حصل على أيدي عناصر غير منضبطين. من يعلم”؟.