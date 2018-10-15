الداخلية التركية تعلق مهمات 250 مسؤولًا محليًا

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الداخلية التركية، يوم الإثنين، تعليق مهمات أكثر من 250 مسؤولًا في عدد من الأحياء والقرى؛ بسبب الاشتباه بانضمامهم إلى “مجموعات إرهابية“، أو “قيامهم بأنشطة لا تتوافق مع وظائفهم”.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه “جرى تعليق مهمات 103 رؤساء قرى، و156 رئيس حي”.

والأسبوع الماضي، عُلقت مهمات 559 “حارس قرية” (قرويون يُجندون ويُسلحون؛ لمحاربة المتمردين الأكراد)، بناء على اتهامات مماثلة، و76 آخرين؛ بتهم التهريب وتهريب المهاجرين والقيام بأنشطة على صلة بالمخدرات.

ونفذت السلطات التركية، بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016، حملة تطهير واسعة في مؤسساتها.

وتمت إقالة أكثر من 140 ألف شخص، أو منعوا من ممارسة الخدمة العامة؛ بسبب صلات مزعومة مع الداعية فتح الله غولن، الذي تحمله أنقرة مسؤولية الانقلاب الفاشل، لكنه ينفي ذلك.