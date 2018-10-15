الشرطة الألمانية تحرر رهينة في محطة قطارات بكولونيا

قالت الشرطة الألمانية على “تويتر”، اليوم الإثنين، إنها ألقت القبض على خاطف رهينة في محطة القطارات الرئيسية في كولونيا وأطلقت سراح الرهينة.

وأضافت: “المشتبه به تحت السيطرة… أصيبت امرأة كان أخذها رهينة بإصابات طفيفة ويجري علاجها”.

وأعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية في وقت سابق أنها تشتبه باحتجاز امرأة في مدينة كولونيا، بعد أنباء عن إطلاق نار في محطة قطارات بالمدينة.

وقال المتحدث: “نفترض أن هناك رهينة احتُجزت إما في ماكدونالدز أو في صيدلية قريبة… هناك امرأة على الأرجح محتجزة ولا نعرف أي تفاصيل أخرى”.

وذكرت مجلة “فوكوس” الألمانية، قبل ساعات، عقب الواقعة، أن عدة أعيرة نارية أطلقت في محطة قطارات كولونيا. وذكرت المتحدثة أن الشرطة ليس لديها أي علم بإطلاق نار.

من جهتها، قالت شركة “دويتشه بان” المملوكة للدولة والمشغلة للسكك الحديدية، إنه تم إغلاق محطة القطارات الرئيسية في مدينة “كولونيا” غرب ألمانيا على إثر تلك الواقعة.

وأضافت على تويتر: “عملية الشرطة تعطل حركة السكك الحديدية. تم إغلاق المحطة الرئيسية في كولونيا”.

وقالت إنه لم يتضح إلى متى ستستمر عملية الشرطة.