إيران تنفي إغلاق سفارتها في أنقرة على خلفية تهديدات

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم الاثنين، قيام بلاده بإغلاق السفارة ونقل العاملين فيها بالعاصمة التركية أنقرة على خلفية إعلان السلطات التركية عن وجود تهديدات تعرَّضت لها السفارة الإيرانية.

وقال قاسمي في حديث للتلفزيون الإيراني، إن ما تم نشره عن نقل السفير الإيراني محمد إبراهيم طاهريان فرد وجميع العاملين في السفارة الإيرانية في أنقرة غير صحيح وهي معلومات كاذبة، مضيفًا أنَّ الأخبار التي تتحدث عن ضبط مواد متفجّرة وإجلاء الدبلوماسيين من السفارة الإيرانية بتركيا غير صحيحة.

وأكد قاسمي أن موظفي السفارة بما فيهم السفير الإيراني في أمان تام وفي مكان عملهم.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية والتركية في وقت سابق، أن السلطات التركية قامت بنقل السفير الإيراني وجميع العاملين في السفارة الإيرانية في أنقرة إلى مكان آمن بعد معلومات عن تهديدات تلقتها السفارة، وأن الشرطة التركية تلقت بلاغًا بوجود قنبلة قرب مبنى السفارة.