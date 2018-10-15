ترامب يعرب عن ارتياحه بمنصب الرئيس رغم المعارك السياسية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ارتياحه في البيت الأبيض بعد نحو عامين من توليه منصب الرئاسة، رغم المعارك السياسية بشأن الهجرة والرسوم الجمركية وترشيحه للقاضي بريت كافانو لتولي مقعد في المحكمة العليا.

وقال ترامب في مقابلة مع برنامج (60 دقيقة) الذي يذيعه تلفزيون (سي.بي.إس) “كان الأمر سرياليًّا بالنسبة لي أن أقول إنني رئيس الولايات المتحدة، لكنني أعتقد أن هذه هي الحال مع الجميع”.

وأضاف الرئيس “حتى أصدقائي لا ينادونني بدونالد بل بالسيد الرئيس وأقول لهم أزيلوا الكلفة من فضلكم لقد تعلمت أثناء ممارسة الوظيفة، الآن أشعر بحق أنني رئيس الولايات المتحدة”.

وأثبت ترامب خلال المقابلة أنه لا ينوي التخلي عن أسلوبه الذي يتسم بالصراحة الفجَّة.

ولم يقل ترامب إن كان يعتزم العودة إلى سياسة فصل الأطفال المهاجرين عن ذويهم عند الحدود التي أثارت الكثير من الجدل، لكنه لم يقدم سببًا لما يعتبر أنه الحاجة لسياسة صارمة.

قال ترامب “عندما تسمح للأسر بالبقاء معًا فإن ما سيحدث هو أن الناس ستتدفق على بلادنا.. ينبغي أن تكون هناك تبعات للقدوم إلى بلادنا بشكل غير مشروع”.

وبعد الجدل السياسي في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مزاعم سوء السلوك الجنسي بحق مرشح المحكمة العليا كافانو، قال ترامب إن تصريحاته خلال تجمع في مسيسيبي، والتي قال منتقدون إنه سخر خلالها من كريستين بلازي فورد التي اتهمت كافانو بسوء السلوك الجنسي، كانت ضرورية للفوز في معركة الموافقة على ترشيحه.

وأضاف ترامب “لو لم أدل بهذا الخطاب، لما كنا فزنا.. كنت أقول فقط إنها تبدو وكأنها لا تعرف شيئًا.. وأنتِ تحاولين تدمير حياة رجل استثنائي”.