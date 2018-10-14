أفغانستان.. 22 قتيلًا حصيلة تفجير استهدف تجمعًا انتخابيًا

المصدر: ا ف ب

ارتفعت حصيلة التفجير الذي استهدف تجمعًا انتخابيًا في شمال شرق أفغانستان، السبت، إلى 22 قتيلًا على الأقل، بحسب ما أعلن مسؤولون اليوم الأحد، وسط مخاوف من تصاعد أعمال العنف قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في الـ20 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وأضافت المصادر، أن معظم القتلى البالغ عددهم 22 والجرحى الـ36 هم من المدنيين.

وقُتل عشرات الأشخاص أو جرحوا في هجمات مرتبطة بالانتخابات في أنحاء أفغانستان أمس، فيما يصعّد المتمردون هجماتهم ضد العملية الانتخابية.

وانفجرت دراجة نارية مفخخة وسط أنصار نظيفة يوسفيبك، المرشحة عن ولاية تخار.

ومن ناحيته قدم مدير دائرة الصحة في الولاية حفيظ الله صافي حصيلة أعلى بقليل من 23 قتيلًا.

وفي ولاية هرات هاجم مسلحان مكتب حملة مرشح في منطقة إنجيل، ما أدى إلى مقتل شخصين، بحسب المتحدث باسم الحاكم جيلاني فرهد.

وقُتل طفل في التاسعة من العمر وعنصر أمن، كما أصيب شخصان آخران بجروح في الهجوم.

وأدت أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات، التي أرجئت مرات عدة، إلى مقتل أو جرح مئات الأشخاص في الأشهر القليلة الماضية.

وقُتل تسعة مرشحين معظمهم في عمليات قتل استهدفتهم، بحسب اللجنة المستقلة للانتخابات.