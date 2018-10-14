ترامب يقول إن فصل العائلات المهاجرة “يردع” الهجرة غير المشروعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن فصل العائلات المهاجرة على الحدود يمكن أن يردع الهجرة غير المشروعة، وإنه يدرس عدة خيارات لتشديد أمن الحدود.

وفي يونيو/ حزيران، تخلّى ترامب عن سياسته لفصل الأطفال المهاجرين عن آبائهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بعد أن أثارت صور الأطفال في الأقفاص غضبًا في الداخل والخارج.

لكن بعض مسؤولي إدارة ترامب، قالوا إن “هذه السياسة التي تم بموجبها فصل 2600 طفل عن آبائهم كانت ضرورية لتأمين الحدود وردع الهجرة غير المشروعة”. وبدا ترامب داعمًا لهذه الحجة أمس السبت.

وقال عن المهاجرين خلال تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض “إذا شعروا بأنه سيكون هناك انفصال، فإنهم لا يأتون”. وتابع أيضًا دون تقديم أدلة، إن المهاجرين كانوا “يجرون معهم الأطفال ويستخدمونهم للدخول إلى بلادنا في حالات كثيرة”.

وأضاف، “نتطلع إلى أمور مختلفة كثيرة تتعلق بالهجرة بشكل غير مشروع”، داعيًا مرة أخرى الكونغرس إلى تمرير قانون الهجرة. وقال “سنقوم بكل ما في وسعنا… لإبطائها”.

ويمكن لسياسة جديدة أن تجعل الهجرة غير المشروعة موضوعًا رئيسًا في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ من المعتقد أن الديمقراطيين لديهم فرصة جيدة لاستعادة السيطرة على مجلس النواب.

وقالت كاتي والدمان، وهي متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، أمس السبت، إن “هناك أزمة على الحدود الأمريكية المكسيكية مع ارتفاع عدد البالغين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني برفقة أطفال”.

وأضافت “ستواصل وزارة الأمن الداخلي فرض القانون بشكل إنساني، وسوف تواصل دراسة مجموعة من الخيارات لتأمين حدود بلادنا”.

وعقب تقارير تفيد بأن ترامب ربما يجيز مرة أخرى الفصل الأسري، دعت السناتور الديمقراطية ديان فينستاين والنائب جيرولد نادلر الإدارة إلى “تقديم محاسبة كاملة عن جهودها الفاشلة السابقة”.

وأفادت مراجعة حكومية صدرت في وقت سابق من هذا الشهر، أن حملة إدارة ترامب الخاصة بعدم التسامح مطلقًا مع الهجرة غير المشروعة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في وقت سابق من هذا العام “كانت تفتقر إلى الإعداد وواجهت نقصًا في الموارد وفشلًا في الاتصالات”.

ووجدت المراجعة أنه “تم احتجاز مئات من الأطفال المهاجرين لمدة أطول من الحد المسموح به البالغ ثلاثة أيام في مرافق حرس الحدود الأمريكية بما في ذلك طفل تعرض للاحتجاز 25 يومًا”.