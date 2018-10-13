تصريح ترامب ينفي المزاعم بشأن تسجيلات لمقتل خاشقجي في القنصلية السعودية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) التلفزيونية، اليوم السبت، إنه لا أحد يعلم بعد بشأن مصير الصحفي المختفي جمال خاشقجي.

ويفند تصريح ترامب ما تردد خلال الأيام الأخيرة من أن تركيا تمتلك أدلة وتسجيلات صوتية ومقاطع مصورة للحظة مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وكانت تلك التقارير قد زعمت أن تركيا أطلعت واشنطن وحلفاء غربيين على هذه الأدلة، وهو ما ينفيه تصريح ترامب الذي يشير إلى أنه لا صحة لهذه التسريبات.

وشدد ترامب على أن التحقيقات ما زالت جارية، والسعوديون نفوا بشكل قاطع قتل خاشقجي في القنصلية.

وأضاف في مقابلة مع برنامج 60 دقيقة أن قضية خاشقجي قد تكون لها تبعات شديدة “ربما خصوصًا” كونه صحفيًا.

وقال إنه سيكون هناك “عقاب شديد” للسعودية إذا تبين أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.

لكن ترامب شدد على أن ذلك لن يصل إلى حد منع بيع الأسلحة للمملكة لأن ذلك يضر بالوظائف في أمريكا، وألمح إلى أن روسيا أو الصين قد تشكلان بدائل للرياض في هذه الحالة.