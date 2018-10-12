قتلى وجرحى في مواجهات بين الحرس الثوري ومسلحين أكراد غرب إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، عن اندلاع مواجهات بين قواته ومسلحين من الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني المعروف بـ “حدكا”، في منطقة “شاهو” التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران.

وقال بيان للحرس الثوري إن “ستة من المسلحين الأكراد لقوا مصرعهم فيما أصيب عدد آخر بجروح خلال المواجهات التي اندلعت الجمعة مع قوات من الحزب الديمقراطي الكردستاني المعارض في منطقة شاهو الحدودية مع العراق”.

بدورها، نقلت وكالة أنباء “باسنیوز”، الكردية، أن ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني لقوا مصرعهم خلال المواجهات مع مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني إن “ثلاثة من عناصر الحرس الثوري قتلوا فيما لقي اثنان من القوات الكردية مصرعهما خلال المواجهات التي دارت الجمعة في غرب إيران”.

قال عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني، كريم برويري، إن الحزب لن يوقف نشاطه المسلح ضد القوات الإيرانية.

وأعلن الحرس الثوري، في السابع من أغسطس الماضي، في بيان له، أنه أطلق 7 صواريخ أرض-أرض، على قواعد مستهدفا مركز تدريب واجتماعا لبعض القياديين الأكراد الإيرانيين.

وجاء الهجوم الإيراني، بعدما هاجم مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني، موقعاً لقوات من الحرس الثوري الإيراني على الحدود مع العراق في 20 يوليو/ تموز الماضي، مما أسفر عن مقتل عشرة من أفراد الحرس.