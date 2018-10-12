روسيا تعتبر أن إعلان استقلال الكنيسة الأوكرانية “استفزاز” مدعوم من واشنطن

المصدر: ا ف ب

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، أنّ قرار بطريركية القسطنطينية الاعتراف بكنيسة أرثوذكسية أوكرانية مستقلة هو “استفزاز” مدعوم من واشنطن.

ووصف لافروف هذه الخطوة بأنّها “استفزازات من بطريرك القسطنطينية برثلماوس، اتخذت بدعم علني مباشر من واشنطن”، بحسب نص مقابلة نشره موقع وزارة الخارجية الروسية.

وقال: إنّ “التدخل في حياة الكنيسة ممنوع قانونًا في أوكرانيا وروسيا وفي أي دولة طبيعية”.

وبعد مجمع مقدس استمر يومين، أعلنت بطريركية القسطنطينية استقلال الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، التي كانت تاريخيًا تحت مظلة الكنيسة الروسية.

وأغضبت هذه الخطوة بطريرك موسكو؛ نظرًا لأنه سيفقد النفوذ على آلاف الكنائس إذا قررت الانفصال والانضمام إلى الكنيسة المستقلة الجديدة.

وفي وقت سابق، الجمعة، قال الكرملين إنّه “سيحمي مصالح المؤمنين الأرثوذكس في البلاد”. ومن شأن إعلان استقلال الكنيسة الأوكرانية أن يزيد من التوتر بين كييف وموسكو.

وكانت العلاقات بين البلدين انهارت خلال انتفاضة عام 2014، تلاها ضم روسيا لشبه جزيرة القرم والنزاع المستمر بين كييف والانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا.