ماكرون: لم تتضح الجهة التي أصدرت أوامر في إيران بشأن مخطط تفجير في باريس‎

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنه “من غير الواضح ما إن كان مخطط تم إحباطه لتنفيذ هجوم على مؤتمر للمعارضة الإيرانية في باريس، قد صدرت بشأنه أوامر من دوائر عليا في السلطات الإيرانية”.

وأضاف ماكرون: “كما تعلمون إيران في بعض الأحيان منقسمة إلى فصائل مختلفة وبها توترات، ولذلك لا يمكنني القول اليوم ما إذا كانت الإرادة لتنفيذ ذلك قد جاءت من أعلى، أم من ذلك الجهاز أو هذا الفرع… ليست لدي معلومات أخرى في هذه المرحلة”.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد قالت في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول “إنه لا يوجد شك في أن وزارة الاستخبارات الإيرانية تقف وراء مؤامرة يونيو/ حزيران، وجمدت أصولًا لأجهزة المخابرات الإيرانية ومواطنين إيرانيين اثنيْن.”