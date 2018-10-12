رئيس فنزويلا يتهم إدارة ترامب بالسعي لاغتياله عبر كولومبيا

وجه نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا الاشتراكي اتهامات مباشرة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسعي لاغتياله، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترًا.

وقال مادورو في تصريحات بثها التلفزيون إن الولايات المتحدة طلبت من حكومة كولومبيا المجاورة قتله، مضيفًا بأنهم “تلقوا أمرًا من البيت الأبيض بقتل مادورو”.

وفيما لم يقدم مادورو تفسيرًا لاتهاماته كما لم يقدم أي دليل عليها، زاد في حديثه متوعدًا “لن يمسوا شعرة واحدة مني”.

في غضون ذلك، ردّ البيت الأبيض على تلك الاتهامات بالقول، إن “السياسة الأمريكية التي تفضل عودة الديمقراطية بطريقة سلمية ومنظمة في فنزويلا لم تتغير”.

بدورها، تقول المعارضة في فنزويلا إن مادورو يوجه اتهامات سخيفة للأعداء ليصرف الاهتمام بعيدًا عن عدم كفاءته.

وكانت واشنطن فرضت عقوبات على فنزويلا، ووصفت مادورو بأنه “طاغية يقمع حقوق الإنسان وتسبب في انهيار اقتصادي”.

واتهم البيت الأبيض حكومة مادورو بالتورط في تصفية سياسي فنزويلي مسجون، تقول السلطات إنه انتحر لكن أحزاب المعارضة تقول إنه قُتل.