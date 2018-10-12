انسحاب “دينا باول” من سباق الترشح لمنصب سفير أمريكا بالأمم المتحدة

انسحبت دينا باول، المسؤولة التنفيذية في بنك غولدمان ساكس، من دائرة المرشحين لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وفقًا لمصدر مطلع في الإدارة الأمريكية.

وبحسب المصدر، فإن باول أبلغت الرئيس دونالد ترامب هاتفيًا بأنها تشرفت بأن يجرى النظر في توليها المنصب، لكنها تخطط للبقاء في غولدمان ساكس.

إلى ذلك، ذكر مصدر قريب، أن ترامب يبحث إسناد المهمة إلى السفيرة الأمريكية في كندا كيلي كرافت. فيما قال مصدر آخر، إن وزير الداخلية ريان زينكي مرشح لتولي المنصب.

وكان ترامب تحدث مع باول عن المنصب منذ إعلان السفيرة الحالية نيكي هيلي اعتزامها الاستقالة هذا الأسبوع. حيث قال ترامب إن لديه عدة مرشحين لخلافة هيلي التي أعلنت استقالتها يوم الثلاثاء.

وشغلت دينا باول من قبل منصب نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض. وعادت باول إلى جولدمان ساكس هذا العام، وهي عضو في اللجنة الإدارية بالبنك.