بالصور.. الأمن التركي ينقل القس “برانسون” إلى المحكمة

نقلت السلطات التركية فجر اليوم الجمعة، القس الأمريكي أندرو برانسون، المتهم بالتجسس والإرهاب، من منزله بولاية “إزمير” حيث يخضع للإقامة الجبرية، إلى مجمع قضائي للمثول أمام المحكمة.

واتخذت فرق الأمن في إزمير تدابير مكثفة خلال خروج القس الأمريكي من منزله، ومن المقرر أن تعقد اليوم جلسة لمحاكمة برانسون في مجمع “علي آغا” القضائي.

وزار القائم بالأعمال الأمريكي في تركيا، جيفري هوفنير، أمس الخميس، القس أندرو برانسون في منزله بإزمير.

وفرضت محكمة جنائية في إزمير الواقعة أقصى غرب تركيا، أواخر يوليو/تموز الماضي، الإقامة الجبرية، عوضًا عن الحبس، على برانسون بسبب وضعه الصحي.

وقدّم المحامي التركي إسماعيل جم هالافورت، إلتماسًا إلى المحكمة الدستورية التركية من أجل رفع الإقامة الجبرية وحظر السفر عن موكله القس الأمريكي أندرو برانسون، مطلع الشهر الجاري.