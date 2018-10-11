بعد الحديث عن عيوب فيها.. الجيش الإسرائيلي يفحص مقاتلات إف-35

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، “أنه يجري اختبارات على سرب مقاتلات إف-35، بعد أن تلقى نتائج توصل إليها محققون أمريكيون عن نموذج آخر منها، تقول إن به عيوبًا في أنظمة الوقود”.

ولم يصل الجيش في التصريحات، التي نشرها على تويتر، إلى حد القول “إن الطائرات ممنوعة من التحليق، ووصف وضعها بأنها تظل في وضع الجاهزية للعمليات”.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس: إن كل المقاتلات الأمريكية والدولية من طراز إف-35 التي صنعتها شركة لوكهيد مارتن مُنعت من التحليق لحين فحص أنابيب الوقود.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قائد سلاح الجو “قرر اتخاذ أقصى درجات الحذر”، واختبار كل الطائرات من هذا الطراز “على الرغم من أن ذلك ليس هو النموذج الذي تستخدمه القوات الجوية الإسرائيلية، وعدم الكشف عن أي عيوب فنية في المقاتلات”.

وأضاف أنه من المتوقع أن “تستمر عمليات الفحص بضعة أيام، تعود بعدها المقاتلات للعمليات بالكامل”.