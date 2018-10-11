اختطاف عمدة على يد الانفصاليين في الكاميرون عقب اشتباكات مع الجيش

اختطف الانفصاليون في الكاميرون، ليل الأربعاء/الخميس، عمدة مدينة “كومبو”، التابعة للمنطقة الشمالية-الغربية للبلاد، عقب اشتباكات مع الجيش.

وقالت وسائل إعلام محلية،”إن اشتباكات وقعت، مساء يوم الأربعاء، بين الجيش الكاميروني والانفصاليين في المنطقة الناطقة بالإنجليزية، أسفرت عن مقتل امرأة”.

وأوضحت أن الانفصاليين اختطفوا عمدة كومبو،”نجونغ دوناتوس”، ليل الأربعاء/الخميس، وأطلقت قوات الأمن عملية لتحرير دوناتوس.

وكان الانفصاليون في الكاميرون بزعامة “سيسيكو أيوك تابي”، أعلنوا مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2017، عن تأسيس دولة تحت اسم “إمبازونيا”، في المنطقة الناطقة بالإنجليزية شمال غرب البلاد.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أوقفت السلطات النيجيرية “تابي”، على أراضيها وسلمته إلى الكاميرون، وخلّفت الاشتباكات بين قوات الأمن الكاميرونية والانفصاليين 400 قتيل من المدنيين على الأقل.