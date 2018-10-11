إصابة إسرائيليين اثنين بجروح إثر عملية طعن شمالي الضفة الغربية(فيديو)

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن إسرائيليين اثنين أصيبا ظهر اليوم الخميس، خلال عملية طعن نفذها فلسطيني بمحطة الباصات المركزية في ساحة ما يسمى “اللواء الإقليمي” قرب حاجز حوارة شمالي الضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة، أنه تم طعن مستوطن إسرائيلي، ونقله إلى المستشفى، إلا أن وضعه الصحي ما زال غير معروف، بينما أصيبت مستوطِنة إسرائيلية أيضًا بجروح طفيفة، نتيجة محاولة جنود إسرائيليين ملاحقة منفذ العملية، وإطلاق النار عليه، بهدف القبض عليه، لكنَّه لاذ بالفرار.

ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي تبحث فيه قوات الأمن الإسرائيلية عن منفذ عملية المجمع الصناعي في مستوطنة “برقان”، أشرف نعالوة، التي حدثت يوم الأحد المنصرم، وأسفرت عن مقتل إسرائيليين رجل وامرأة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، التقى الثلاثاء، مع وحدة “دوفدفان” للمستعربين، قائلًا:” اقتربنا من إلقاء القبض على منفذ عملية مستوطنة برقان، وزمنه على وشك النفاد”.