هبوط اضطراري لرائدَي فضاء بعد تعطل صاروخ يقلهما إلى محطة الفضاء (فيديو)

ذكرت وكالات أنباء روسية إن صاروخًا يحمل مركبة سويوز عليها رائدا فضاء أحدهما روسي والآخر أمريكي، كانا في طريقهما لمحطة الفضاء الدولية أصابه خلل في الجو اليوم الخميس؛ ما اضطر الطاقم للقيام بهبوط اضطراري.

ونقلت وكالات الأنباء عن مصادر قولها إن “الطاقم هبط على الأرض سالمًا وجرى الاتصال به”.

وقالت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء اليوم الخميس نقلًا عن مصدر إن طاقم مركبة الفضاء “سويوز” في حالة طيبة ولا يحتاج إلى مساعدة طبية عاجلة بعد خلل في صاروخ يحمل المركبة بعد انطلاقه أجبر الطاقم على الهبوط اضطراريًّا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر قوله، إن روسيا قرَّرت تعليق كل رحلات الفضاء المأهولة بعد حادث “سويوز”.