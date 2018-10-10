أمريكا تتسلم من بلجيكا صينيًا متهمًا بـ”التجسس الاقتصادي”

المصدر: أ ف ب

تسلمت أمريكا عميلًا صينيًا أوقف في بلجيكا، ووجهت إليه تهمة محاولة الاستيلاء على أسرار صناعية لشركات طيران أمريكية، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان إن “عميلًا في الاستخبارات الصينية اسمه يانجون زو، أوقف في بلجيكا في الأول من نيسان/ أبريل وسلم الثلاثاء للولايات المتحدة حيث تم اتهامه محاولة القيام بتجسس اقتصادي”.

ويتهم الصيني بأنه “سعى، اعتبارًا من 2013 وحتى توقيفه، إلى الحصول على معلومات عن العديد من شركات الطيران بينها جنرال الكتريك افييشن، وقد تعرف إلى خبراء تستخدمهم هذه الشركات ودعاهم إلى الصين بحجة المشاركة في مؤتمرات جامعية”.

وستتم محاكمته في سينسيناتي بولاية اوهايو حيث مقر “جنرال الكتريك افييشن”. وهو يواجه عقوبة السجن حتى 15 عامًا.

وقال جون ديمرز مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي: “ليس هذا حادثًا معزولا، إنه يندرج في إطار السياسة الاقتصادية للصين التي تتطور على حساب الولايات المتحدة”.

وأضاف: “لا يمكننا أن نقبل بأن تحصد دولة ما لا تزرعه”.

ونهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، أوقف رجال شرطة أمريكيون في شيكاغو صينيًا يشتبه بأن استخبارات بلاده كلفته بجمع معلومات عن 8 أشخاص، يعمل بعضهم في قطاع الدفاع بموجب عقود.

ويبدو أن أجهزة الاستخبارات الصينية أرادت أن تشتري عبره وثائق من الأشخاص الثمانية المولودين في تايوان أو الصين والذين باتوا مواطنين أمريكيين.

وتستمر الحرب التجارية بين واشنطن وبكين رغم أن الرئيس دونالد ترامب أجرى تقاربًا ملحوظًا مع الصين ورئيسها شي جينبينغ في مستهل ولايته العام 2017.