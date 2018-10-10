نائب إيراني: 4 دول أوروبية تتغلغل داخل معقل المرجعيات الشيعية

كشف عضو لجنة الأمن القومي الإيراني والنائب عن مدينة قم، مجتبى ذو النوري، عن “تغلغل” دول أوروبية داخل معقل المرجعيات الشيعية (مدينة قم) الواقعة وسط إيران.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأربعاء، عن النائب ذو النوري، القيادي في التيار المتشدد في إيران، قوله إن “4 دول أوروبية من بينها هولندا والدنمارك، تغلغلت داخل معقل المرجعيات عبر إنشاء مراكز ثقافية لدعم اللاجئين الأفغان”.

ووصف ذلك بأنه “أمر مثير للريبة”.

واعتبر أن “المركز الثقافي الذي بدأ العمل في المجال الثقافي في قرية مبارك آباد التابعة لمدينة قم، والتي يسكنها أغلبية من اللاجئين الأفغان، أمر مشبوه لأنه لا يبدو معقولًا”.

وفي سياق متصل، رد حاكم مدينة قم، رضا سيار، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، على تصريحات النائب ذو النوري.

وقال سيار: “حسب علمي، تم إنشاء المركز الثقافي في قرية مبارك آباد من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لغرض معالجة قضية ودعم اللاجئين الأفغان”.

وأضاف: “باشر المركز الثقافي أنشطته في القرية، وهي أنشطة قانونية كونه مؤسسة رسمية حاصلة على رخصة من قبل الجهات الحكومية في إيران وليس هناك ما يدعو للشك”، بحسب قوله.

وتعد مدينة قم العاصمة الدينية للشيعة في إيران، حيث تقطنها معظم المرجعيات الدينية وتضم ما يعرف بالحوزات العلمية.