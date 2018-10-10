مفاوض أوروبي: اتفاق خروج بريطانيا ربما يعقد الأسبوع المقبل

قال مفاوض الاتحاد الأوروبي لشؤون انسحاب بريطانيا، ميشيل بارنييه، الأربعاء، إن الاتفاق مع بريطانيا ربما يتم الأسبوع المقبل.

ودعا بارنييه خلال لقائه مجموعة من رجال الأعمال، إلى “تحقيق تقدم حاسم في المحادثات قبل قمة كل قادة دول الاتحاد الـ28”.

ويجري مفاوضون من الجانبين محادثات هذا الأسبوع للتغلب على الخلافات في أكبر عقبة أمام إبرام اتفاق، وهي كيفية إبقاء حدود المملكة المتحدة مع جمهورية أيرلندا مفتوحة بعد انسحاب بريطانيا من التكتل.

وأكد بارنييه أن المحادثات “مستمرة بشكل مكثف هذا الأسبوع ليلًا ونهارًا بهدف أن يكون الاتفاق قريب المنال يوم 17 أكتوبر”.

ويجتمع قادة الدول الـ27 التي ستبقى في الاتحاد في بروكسل يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قبل يوم من انضمام رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي للقمة.

وأعاد بارنييه التأكيد على أنه “تم الاتفاق بالفعل على ما يصل إلى 85% من بنود اتفاق الانسحاب” الأمر الذي عزز أداء الجنيه الاسترليني في الأسواق المالية.

وقال إن “مراقبة الصفقة والاتفاق على قواعد بشأن منتجات مثل جبن الكامومبير واللحم المقدد وهي منتجات محمية من التقليد داخل الاتحاد الأوروبي تحتاج لمزيد من العمل”.

كما شدد على “إصرار التكتل على ضرورة أن تقبل بريطانيا عمليات تفتيش محتملة على البضائع التي تنتقل عبر برها الرئيسي وإقليم أيرلندا الشمالية”.

وأشار إلى أن “الانسحاب سيؤدي لضرورة فرض جمارك وضريبة قيمة مضافة وعمليات تفتيش لضمان الالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي”.

ويريد الجانبان تفادي عودة نقاط التفتيش عند الحدود الإيرلندية لأن هذا “سيعرقل التجارة، ويهدد بإعادة تأجيج العنف” في إقليم إيرلندا الشمالية بعد عقدين من اتفاق سلام.