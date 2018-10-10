حركة “الشباب” الصومالية تعدم بريطانياً و 3 أمريكييين

أعلنت حركة الشباب الصومالية أنها أعدمت خمسة أشخاص، أمس الثلاثاء، بينهم بريطاني و3 أمريكيين بتهمة التجسس.

وقالت الجماعة الصومالية المتشددة، عبر محطتها الإذاعية “الأندلس”، إنها نفذت حكم الإعدام في ساحة عامة في مدينة “جِلِب” بمنطقة جوبا الوسطى.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كشف السكان أن الرجال الخمسة كانوا مقيدين في أعمدة وتم إطلاق النار عليهم، وفق محمد أبو عبد الله حاكم الحركة في جوبا، الذي قال: “قُتل الخمسة علنًا رميًا بالرصاص بعد اعترافهم بالتجسس أمام المحكمة”.

وذكر أنه من بينهم صومالي يحمل الجنسية البريطانية، والذي قال عنه أبو عبد الله: “كان عوالي أحمد محمد 32 عامًا يتجسس لصالح المخابرات البريطانية، وجاء من بريطانيا إلى الصومال لتأسيس داعش”.

وأضاف أن 3 من الرجال كانوا يتجسسون لصالح الولايات المتحدة وساعدوا بالفعل في توجيه طائرات دون طيار لتنفيذ هجمات في الصومال، بينما اُتهم الرابع بالتجسس لصالح الحكومة الصومالية، وفق “ديلي ميل”.