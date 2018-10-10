السفينة الشبح.. المقاتلة الأمريكية الأكثر تطورًا في العالم (فيديو)

ذكرت مجلة “ناشونال إنترست” الأمريكية أن أحدث مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية “يو إس إس زوموالت”، التي تطلق عشر دورات قذائف هجوم أرضي طويلة المدى خلال دقيقة واحدة، ما زالت تبدو خلابة من الخارج، لكنها تساءلت “كيف تبدو المدمرة من الداخل”.

وتجيب المجلة بأنه “على الأرجح ليس ما يتوقعه المرء بحسب جولة مسجلة بالفيديو لداخل السفينة”.

في نظرة سريعة داخل المدمرة في الفيديو الذي أنتجه موقع “AiirSource Military” المتخصص في إنتاج الفيديوهات العسكرية، نراه ينطلق ببداية سينمائية تقليدية في عالم التصوير العسكري، حيث يعرض لقطة لحمام السفينة لكن الأمور تتحسن سريعًا حيث يبدأ الفيديو بالانتقال إلى عرض غرفة التحكم والمرافق الطبية والنادي الرياضي المجهز تجهيزًا كاملاً وبحّار عشوائي يقوم بكي قميصه.

وبحسب “ناشونال إنترست”، يقدم الفيديو نظرة مثيرة للاهتمام للحياة على متن “المقاتلة الأكثر تطورًا من الناحية التكنولوجية في العالم”.

وتم تصميم جزء من مدمرة زوموالت طراز “دي دي جي -1000” التي بنيت في حوض بناء السفن “باث آيرون وركس” التابع لشركة “جينرال دايناميكس”، لتنفيذ مجموعة من مهمات الردع وإظهار القوة والسيطرة البحرية، والقيادة والتحكم، بحسب البحرية الأمريكية.

وذكرت المجلة أنه “بدأ بناء المدمرة المتطورة في عام 2009، وحدد موعد تسليم بـ2012، لكن سلسلة من التأخيرات أدت إلى دفع تسليمها إلى شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2016”.

وعلى الرغم من حياتها القصيرة، إلا أن السفينة تملك تاريخًا مضطربًا، حيث أوضحت المجلة أنه “كان من المقرر أن يتم تسليم 32 سفينة بهدف استبدال أسطول البحرية الأمريكية من المدمرات من طراز أرليه- بورك لتكون السفينة الشبح متعددة المهام المختارة للقسم”.

بيد أن كل وحدة تكلف نحو 4 مليارات دولار، وبسبب التكاليف الزائدة، قام الكونغرس بسحب تمويل بناء 29 من السفن وأمر باستمرار العمل ببرنامج سفن أرليه-بورك بدلاً من ذلك.

وأفادت المجلة بأن “السفينة تعد اليوم الأولى من بين ثلاث سفن زوموالت مقرر بناؤها، ولم تنطلق السفينة ببداية جيدة، فبعد شهر واحد من وصولها للبحر المفتوح، كشف طاقم المدمرة عن تسرب مياه البحر في نظام زيت المحرك المساعد، وأدى العطل الهندسي الذي تم اكتشافه بالقرب من قناة باناما قبل وصولها للتجارب العملية إلى إجراء إصلاحات استمرت لمدة أسبوعين”.

ومع ذلك، لا تزال السفينة المدمرة تبدو رائعة على حد تعبير “ناشونال إنترست” التي أشارت أيضًا إلى أن نظام مدفعها قادر على إطلاق 600 قذيفة صاروخية وضرب أهداف على بعد يزيد عن 700 ميل، بما في ذلك الأرضية منها: ولسوء الحظ لا تستطيع البحرية الأمريكية تحمل ثمن ذخيرة السفينة الذي يبلغ 800 ألف دولار للدورة الواحدة.