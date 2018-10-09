ترامب: القمة مع زعيم كوريا الشمالية ستنعقد بعد انتخابات الكونغرس

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أن ثاني اجتماع قمة له مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سينعقد بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ولاية ايوا للمشاركة في تجمع سياسي “ستكون (القمة) بعد انتخابات التجديد النصفي. لا يمكنني أن أغادر الآن”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه حقق “تقدمًا حقيقيًا” في اجتماعه الأخير مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أونغ، بشأن نزع الأسلحة النووية لبيونغ يانغ.

وأعرب في إفادة للصحفيين بالبيت الأبيض، عن اعتقاده بأن واشنطن وبيونغ يانغ عادتا إلى المسار المؤدي إلى نزع الأسلحة النووية، في شبه الجزيرة الكورية؛ حسبما نقل موقع صحيفة “واشنطن إكزامينر” الأمريكية.

وأفاد بومبيو في تصريحاته قائلا “عدت ليلة أمس من كوريا الشمالية من رحلة أنجزنا فيها تقدمًا حقيقيًا”.

وأضاف “بينما ما يزال هناك طريق طويل وكثير من العمل أمامنا، يمكننا الآن أن نرى مسارًا يؤدي بنا لتحقيق الهدف النهائي، وهو نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بشكل محقق”.