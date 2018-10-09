إيران تهدد بإعدام السائقين المضربين ‎(صور وفيديو)

إيران تهدد بإعدام السائقين المضربين ‎(صور وفيديو)

يتواصل لليوم الثاني على التوالي إضراب عام في إيران ينفذه سائقو الشاحنات وأصحاب المحال التجارية احتجاجًا على الغلاء والتضخم المتزايد.

المصدر: إرم نيوز

هدد رئيس مكتب المدعي العام بمحافظة قزوين شمال غرب إيران، سائقي الشاحنات وأصحاب المحال التجارية المضربين عن العمل بـ”الإعدام”، وفقًا لما ذكرت منظمة “هرانا” الحقوقية الإيرانية، فيما قال حساب “توانا” الإخباري إن “السلطات اعتقلت أكثر من 220 سائقًا”.

ونقلت المنظمة، اليوم الثلاثاء، عن رئيس مكتب المدعي العام بمحافظة قزوين “محسن كرمي”، قوله إن “القضاء سيفرض أحكام الإعدام بحق سائقي الشاحنات الذين شاركوا في الإضراب العام”.

وأضاف كرمي أن “المدعي العام سيطالب القضاء بإنزال أشد العقوبات بحق سائقي الشاحنات المضربين عن العمل”، مبينًا: “إذا ثبتت إدانتهم بالحرب الاقتصادية، فإن أحكامًا صارمة مثل الإعدام ستنتظر المعتقلين”.

ونشرت قناة “صوت الشعب”، الداعمة للاحتجاجات في إيران، صورًا قالت إنها “معدات عسكرية لقوى الأمن الداخلي تستخدمها لفض التجمعات الاحتجاجية وعمليات الإضراب الواسعة التي ينفذها سائقو الشاحنات في مناطق مختلفة من إيران”.

وتتواصل لليوم الثاني على التوالي عمليات إضراب عام في إيران ينفذه سائقو الشاحنات وأصحاب المحال التجارية احتجاجًا على الغلاء والتضخم المتزايد.

وتركزت الاحتجاجات والإضرابات في محافظات مشهد وقزوين وتبريز وطهران وكرج وكرمنشاه وأصفهان واردبيل وسنندج ومريوان، وفقًا لمواقع إيرانية ناشطة في تغطية الاحتجاجات.

وذكر حساب “توانا” الإخباري الذي يغطي الاحتجاجات في إيران عبر “تويتر”، أن السلطات اعتقلت أكثر من 220 سائقًا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
محتوى مدفوع
اترك تعليقاً