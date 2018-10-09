إيران تهدد بإعدام السائقين المضربين ‎(صور وفيديو)

هدد رئيس مكتب المدعي العام بمحافظة قزوين شمال غرب إيران، سائقي الشاحنات وأصحاب المحال التجارية المضربين عن العمل بـ”الإعدام”، وفقًا لما ذكرت منظمة “هرانا” الحقوقية الإيرانية، فيما قال حساب “توانا” الإخباري إن “السلطات اعتقلت أكثر من 220 سائقًا”.

ونقلت المنظمة، اليوم الثلاثاء، عن رئيس مكتب المدعي العام بمحافظة قزوين “محسن كرمي”، قوله إن “القضاء سيفرض أحكام الإعدام بحق سائقي الشاحنات الذين شاركوا في الإضراب العام”.

وأضاف كرمي أن “المدعي العام سيطالب القضاء بإنزال أشد العقوبات بحق سائقي الشاحنات المضربين عن العمل”، مبينًا: “إذا ثبتت إدانتهم بالحرب الاقتصادية، فإن أحكامًا صارمة مثل الإعدام ستنتظر المعتقلين”.

ونشرت قناة “صوت الشعب”، الداعمة للاحتجاجات في إيران، صورًا قالت إنها “معدات عسكرية لقوى الأمن الداخلي تستخدمها لفض التجمعات الاحتجاجية وعمليات الإضراب الواسعة التي ينفذها سائقو الشاحنات في مناطق مختلفة من إيران”.

وتتواصل لليوم الثاني على التوالي عمليات إضراب عام في إيران ينفذه سائقو الشاحنات وأصحاب المحال التجارية احتجاجًا على الغلاء والتضخم المتزايد.

در پی انتشار فراخوان #اعتصاب۱۶مهر در شبکه‌های اجتماعی گروهی از بازاریان سنندج٬ اصفهان٬ مشهد و تهران دست به اعتصاب زدند. تصاویر اعتصاب‌ها در شبکه‌های مجازی منتشر شده، اما صدا و سیما گزارش داد که بازار تهران روز دوشنبه «مثل روزهای گذشته به فعالیت عادی ادامه داد» #اخبار_ایران pic.twitter.com/XJWIXTXQfo — ایران وایر (@iranwire) October 9, 2018

وتركزت الاحتجاجات والإضرابات في محافظات مشهد وقزوين وتبريز وطهران وكرج وكرمنشاه وأصفهان واردبيل وسنندج ومريوان، وفقًا لمواقع إيرانية ناشطة في تغطية الاحتجاجات.

وذكر حساب “توانا” الإخباري الذي يغطي الاحتجاجات في إيران عبر “تويتر”، أن السلطات اعتقلت أكثر من 220 سائقًا.