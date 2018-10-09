تظاهرات مناهضة لماكرون في عدة مدن فرنسية

شهدت عدة مدن فرنسية، بما فيها العاصمة باريس، اليوم الثلاثاء، مظاهرات مناهضة لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته.

وشارك في المظاهرات، التي دعت إليها عدة نقابات آلاف العمال والطلاب والمتقاعدين، ورفعوا خلالها شعارات ترفض سياسات إدارة ماكرون الاقتصادية.

وتخلل العديد من الاحتجاجات اشتباكات بين المشاركين والشرطة، أدت إلى إصابة شخصين، واعتقال 4 آخرين.

كما شهدت عدة جامعات، أبرزها “السوربون” الشهيرة، إقدام مجموعات طلابية على حظر الدخول إلى المباني التعليمية، عدة ساعات، تعبيرًا عن الاحتجاج.

ووفقًا للأرقام الصادرة عن الشرطة الفرنسية، فقد بلغ عدد المتظاهرين 11 ألفًا و500 شخص، فيما أفاد نشطاء أن العدد يناهز الـ50 ألفًا.

ويتعرض ماكرون لانتقادات واسعة في البلاد، على خلفية مساعيه إلى تغيير نظام المساعدات الاجتماعية، والتي تفاقمت بعد تصريحات له في حزيران/يونيو الماضي، قال فيها: “يكلفنا الأمر الكثير من المال، لكن لا شيء تغيّر، والناس الذين يُولدون فقراء يبقون فقراء”.