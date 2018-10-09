الاحتلال الإسرائيلي يصدر تعليمات صارمة لجنوده حول استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات صارمة لجنوده حول استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحديث عن الكثير من الاختراقات لأجهزة بعض الجنود، والحصول على معلوماتهم، وتحديد أماكنهم في الآونة الأخيرة.

وذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم “العبرية، يوم الثلاثاء، أن قيادة الجيش الإسرائيلي اتخذت تعليمات تحظر على الجنود رفع منشورات سياسية وعسكرية على النت، والتعليق على صفحات السياسيين أو الأحزاب، والضغط على “لايك” على منشورات السياسيين، ويمنع أيضًا نشر معلومات سرية على النت.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن هذه هي المرة الأولى التي يقرر الجيش فيها إصدار تعليمات ملزمة للجنود، خاصة بعد حدوث عمليات اختراق مجهولة الهوية خلال الفترة الماضية من قِبل العديد من الأطراف.

وأضافت الصحيفة أن هذه التعليمات تهدف إلى تحديد استخدام الإنترنت بين الجنود، والحفاظ على أمن المعلومات، والأمن الشخصي لهم، مشيرة إلى أن قيادة الجيش سجلت العديد من التصرفات غير اللائقة لجنود الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة كادت تكشف عن معلومات سرية تمس أمن إسرائيل.