نتنياهو يبلغ روسيا: إسرائيل ستواصل غاراتها في سوريا رغم منظومة إس-300‎

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه أبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي ماكسيم أكيموف، خلال اجتماع في القدس يوم الثلاثاء، أنّ الدولة العبرية ستواصل ضرب الأهداف المعادية في سوريا رغم قرار موسكو تسليح دمشق بمنظومة صواريخ إس-300 المتطورة للدفاع الجوي.

وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، إنّه أبلغ آكيموف أنّ إسرائيل ستواصل تصدّيها لما وصفه بمحاولات إيران الرامية لترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وإرسال أسلحة متطوّرة إلى حزب الله اللبناني.

وأضاف أنّه رغم تسليم موسكو منظومة أس-300 للجيش السوري، إلا أنّ الدولة العبرية، وانطلاقًا من مبدأ الدفاع عن النفس، ملتزمة بمواصلة “نشاطها المشروع في سوريا ضد إيران وأتباعها الذين يعبّرون عن نيتهم بتدمير إسرائيل”.

وأكّد نتنياهو، الذي التقى أكيموف على هامش اجتماعات لجنة اقتصادية ثنائية، أنّه يعتقد أن الخلاف الحالي (بسبب سقوط طائرة روسية بمضادات أرضية سورية خلال غارة إسرائيلية) مع موسكو سيحلّ، وفق فرانس برس.

وقال:”أعتقد أنّه بالمنطق والنوايا الحسنة نستطيع أن نتوصّل إلى حلّ سيسمح بمواصلة التنسيق الجيّد بين الجيشين الروسي والإسرائيلي”.