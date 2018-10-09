إيران تزعم اعتقال “مجهول” يحرّك الاحتجاجات في البلاد

زعمت قوات جهاز الأمن الإيراني (الاستخبارات) أنها اعتقلت الشخص الرئيسي، الذي يحرك الاحتجاجات على سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، التي تشهدها عدة مدن إيرانية لليوم الثاني على التوالي، وفق ما ذكرت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع في جهاز الاستخبارات الإيراني قوله، إن “قوات الأمن وبالتنسيق مع استخبارات الحرس الثوري تمكنت اليوم الثلاثاء، من اعتقال الشخص الذي يقف وراء الدعوة للاحتجاجات عبر الفضاء الإلكتروني”، مضيفًا أن “الشخص تم اعتقاله في مدينة ورامين جنوب العاصمة طهران”، بعد نشر صورته دون الكشف عن هويته.

وأضاف المصدر أن “عملية التعرف على هوية الشخص تمت بطريقة أمنية محكمة، بعد مراقبة أنشطته على مواقع التواصل الاجتماعي وصدور أوامر قضائية باعتقاله”، مبينًا أن “الشخص اعترف بارتباطه بعناصر وشبكات إلكترونية مضادة للنظام الإيراني”.

وتشهد مدن ومحافظات مختلفة من إيران لليوم الثاني على التوالي، احتجاجات وإضرابًا ينفذه سائقو الشاحنات، وأصحاب المحال التجارية رفضًا لسوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.