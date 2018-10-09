زعيم كوريا الشمالية يدعو بابا الفاتيكان لزيارة بلاده

دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بابا الفاتيكان فرانسيس، إلى زيارة بلاده.

جاء ذلك في رسالة من المنتظر أن يسلمها رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، للبابا فرانسيس، خلال زيارته المنتظرة للفاتيكان، الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة كوريا الجنوبية الرسمية للأنباء “يونهاب”، عن المتحدث باسم المكتب الرئاسي ببلادها، كيم إي كيوم، قوله إن “الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، سيسلم دعوة كيم إلى البابا فرانسيس حين يلتقيه الأسبوع المقبل”.

ونقل مون عن كيم، قوله إنه “سيرحب بشدة بالبابا في حال زار بيونغ يانغ”، بحسب الأناضول.

ووفق متحدث المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، فإن “مون يسعى، من خلال زيارته المرتقبة، للفاتيكان؛ للحصول على مباركة وتأييد البابا فرانسيس للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، ومناقشة سبل التعاون في المستقبل أيضًا”.

ولم يصدر بعد تعقيب من الفاتيكان حول دعوة كيم.