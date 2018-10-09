تقرير: شقيق روحاني متورط بفضيحة جنسية في إيران (صور)

كشفت مصادر إيرانية، اليوم الثلاثاء، عن فضيحة جنسية لـ”حسين فريدون” شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، عبر قيامه بعلاقة غير مشروعة مع المخرجة السينمائية والناشطة السياسية “مريم إبراهيم وند” التي تبلغ من العمر 27 عامًا.

ونقل موقع “آمد نيوز” المعروف بتسريبه للأخبار من داخل النظام الإيراني عن مصادر وصفها بالخاصة قولها إن “الناشطة السياسية والمخرجة السينمائية مريم إبراهيم وند المعتقلة في سجن قرتشك للنساء الذي يقع في صحراء شرق طهران، أبلغت عددًا من المقربين منها أنها كانت على علاقة غير مشروعة مع حسين فريدون شقيق الرئيس حسن روحاني”.

وأضافت المصادر أن “مريم إبراهيم وند الآن حامل نتيجة العلاقة الجنسية غير المشروعة مع حسين فريدون الذي اعتقلته السلطات الأمنية في منتصف يوليو/ تموز 2017، وأفرجت عن بكفالة مالية بعدها بيومين بشأن تورطه بعمليات اختلاس بملايين الدولارات”.

وحسين فريدون كان مساعدًا للرئيس حسن روحاني للشؤون التنفيذية في الولاية الأولى من رئاسته للبلاد، وقد شارك في جولة المفاوضات النووية مع الغرب حتى مرحلة إبرام الاتفاق النووي في 14 من يوليو/ تموز 2015.