قتلى وجرحى بانفجار في تجمع انتخابي بأفغانستان

قال مسؤولون أفغان إن هجوما انتحاريا فيما يبدو وقع بتجمع انتخابي في جنوب البلاد اليوم الثلاثاء مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة عشرة آخرين.

ووقع الهجوم في لشكركاه عاصمة إقليم هلمند على حدود باكستان والذي شهد بعضا من أعنف المعارك خلال تمرد حركة طالبان.

وصعدت طالبان من الهجمات على أقاليم استراتيجية قبل انتخابات برلمانية مقررة في 20 أكتوبر تشرين الأول، وطلبت من الأفغان أمس الاثنين مقاطعة التصويت وطالبت بانسحاب القوات الأجنبية بالكامل كسبيل وحيد لانتهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما.

وقال الحاج عبد الأحد سلطانزوي عضو مجلس الإقليم إن هجوم لشكركاه وقع في مكتب مرشح للانتخابات أثناء تجمع عدد من مؤيديه.

وذكر مسؤول حكومي أن المرشح صالح محمد أتشيكزاي أصيب في الهجوم.