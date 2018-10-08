المركزي الإيراني يبدأ تطبيق العقوبات الدولية ضد كيانات وشخصيات داخلية

كشفت وسائل إعلام إيرانية، يوم الإثنين، عن وثيقة صادرة عن البنك المركزي الإيراني، يطالب فيها جميع المصارف والبنوك بتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات والشخصيات الداخلية.

وطلب البنك المركزي، عدم توفير الخدمات المصرفية للمؤسسات والكيانات والأشخاص الذين يخضعون لقائمة العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو وزارة الخزانة الأمريكية”.

وعلّقت وكالة أنباء “فارس” الذراع الإعلامي للحرس الثوري، أن خطوة البنك المركزي تمثل تجاوزًا للخطوط الحمراء وتأتي تلبية لرغبات الإدارة الأمريكية والدول الغربية.

ويرى مراقبون أن المتضرر الأول من قرار البنك المركزي الإيراني هو الحرس الثوري والمؤسسات المالية والاقتصادية التابعة له، مشيرين إلى أن هذا القرار سيقيد الحركة المالية والاقتصادية للحرس.

وتلقى عدد من الإيرانيين الذين لديهم حسابات مصرفية في بنك “أنصار” التابع للحرس الثوري، دعوة عبر رسالة نصية تطالبهم بعدم دفع فواتير الماء والغاز والكهرباء والهواتف عبر حساباتهم وبطاقاتهم الصادرة من بنك “أنصار” بسبب تمرير اتفاقية غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.