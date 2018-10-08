واشنطن تطالب طالبان باختيار ممثليها في محادثات السلام

طالبت واشنطن، حركة طالبان باختيار وفد لتمثيلها في محادثات السلام التي من شأنها تحقيق المصالحة في أفغانستان، دون تحديد موعد بعينه لبدئها.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، لمبعوث الولايات المتحدة المعين حديثًا من أجل المصالحة في أفغانستان، زالماي خليل زاد، الإثنين، خلال زيارته إلى العاصمة الأفغانية كابل.

وعقب وصوله إلى كابل الأحد، التقى المبعوث الأمريكي، الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، وبحثا “آفاق عملية المصالحة التي تقودها أفغانستان”.

من جهته، صرح عبدالله عبدالله، الرئيس التنفيذى للحكومة الأفغانية، في وقت سابق، بأن مسؤولين من الولايات المتحدة وطالبان التقيا لأول مرة في يوليو/ تموز الماضي في قطر، لبحث وضع أساس لمحادثات السلام.

وياتي النهج الأمريكي صوب التصالح مع طالبان، عقب تزايد هجمات الحركة ضد القوات الأمريكية والمتحالفة معها في أفغانستان، وذلك بعد 17 عامًا من إطلاق واشنطن عمليتها العسكرية “الحرية الدائمة” (انتهت رسميًا في 2014) لمكافحة الإرهاب في أفغانستان.