باكستان تختبر صاروخًا باليستيًا قادرًا على حمل رؤوس نووية وتقليدية

اختبرت باكستان بنجاح، الإثنين، صاروخًا باليستيًا قادرًا على حمل رؤوس نووية وتقليدية، وفق ما أعلنت إدارة الخدمات العامة بالجيش الباكستاني في بيان صحفي.

وأوضح البيان أن الصاروخ، من طراز “غوري”، يصل مداه إلى 1300 كم، حيث تعزز التجربة قدرة باكستان النووية التي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار من خلال نظام ردع “موثوق”.

يشار إلى أن “غوري” هو صاروخ باليستي أرض-أرض متوسط المدى، من إنتاج باكستان ويتبع قيادة القوات الاستراتيجية للجيش الباكستاني.

وتحتفظ باكستان بترسانة من الرؤوس الحربية النووية، على غرار جارتها الهند، ويرى كثير من الخبراء أن تلك الأسلحة هي في الغالب وسيلة ردع أكثر من أسلحة قابلة للاستخدام بسبب تأثيراتها التدميرية الهائلة.