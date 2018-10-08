ترامب ينفي نيّته إقالة نائب وزير العدل

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن تكون لديه نيّة لإقالة رود روزنستاين نائب وزير العدل، المسؤول عن التحقيق الاتحادي في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وردًا على سؤال صحفي حول عزم ترامب إقالة روزنستاين، أجاب الرئيس قائلًا: “لا لن أفعل، لا”، مؤكدًا بأنه يتمتع “بعلاقة جيدة” مع نائب وزير العدل.

وأضاف”: لم أكن أعرف رود من قبل، لكنني تعرفت عليه، وأنا على ما يرام معه”.

ويأتي الرد، بعدما انتشرت تكهنات حول نية الرئيس إقالة نائب وزير العدل، وهو الشخص الذي دأب ترامب على انتقاده عبر موقع التواصل “تويتر”.

ومما عزز فرضية توجه ترامب لإقالة روزنستاين، ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز بأن الأخير أدلى بتعليقات بشأن صلاحية ترامب لتولي المنصب.

بدوره، نفى روزنستاين ما ورد في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 21 سبتمبر/ أيلول، ووصفه بأنه “غير دقيق وغير صحيح في واقع الأمر”، فيما ذكر التقرير أن روزنستاين تقدم بمقترحات تتعلق بالقلق من الفوضى في الإدارة الأمريكية، لكن لم يؤتِ أي منها بثماره.

يشار إلى أن روزنستاين يُشرف على التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن روسيا.