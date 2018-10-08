أردوغان: لا يمكن تبرئة القنصلية السعودية بإعلانها مغادرة خاشقجي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن مسؤولي الأمن والمخابرات في بلاده يبحثون قضية اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، الذي اختفت آثاره قبل أيام في تركيا.

واعتبر أردوغان، في كلمة له خلال مؤتمر في بودابست، أن “هناك مسؤولية سياسية وإنسانية لمتابعة قضية الصحفي السعودي خاشقجي”، على حد تعبيره.

وطالب الرئيس التركي “مسؤولي القنصلية السعودية بإثبات أن خاشقجي غادر المبنى”، زاعماً أنه “لا يمكن لمسؤولي القنصلية السعودية تبرئة ساحتهم بالقول إنه قد غادر القنصلية”، حسب رأيه.

وتابع حديثه: “يتعين على القنصلية السعودية أن تكشف مكان خاشقجي لأنه ليس بوسعها أن تنقذ نفسها بالقول إن خاشقجي غادر المبنى”، لافتًا إلى أن “الادعاء يبحث في سجلات وصول ومغادرة مواطنين سعوديين من مطار إسطنبول”.

وأصدر أردوغان، أمس الأحد، أول تعليق له على حادثة اختفاء خاشقجي في تركيا، معتبرًا أنه “أمر محزن للغاية”، وناقض في كلمة له تصريحات وتسريبات تركية سابقة زعمت مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية.

وقال أردوغان إنه يتابع بنفسه قضية خاشقجي وأنه لا يزال يأمل في نتيجة إيجابية للأمر، منوهًا إلى أن تركيا تنتظر نتائج تحقيق يجريه الادعاء.

وكانت تسريبات إعلامية تركية بالإضافة إلى تصريح لياسين أقطاي مستشار أردوغان قد زعمت أن خاشقجي قتل في القنصلية.