إقالة قائد المارينز الأمريكية في أستراليا لقيادته تحت تأثير الكحول

المصدر: ا ف ب

أقيل قائد مشاة البحرية (مارينز) الأمريكية في شمال أستراليا؛ “بسبب فقدان الثقة به”، بعد توجيه الاتهام إليه بالقيادة تحت تأثير الكحول، بحسب ما أعلن جيش الولايات المتحدة، اليوم الإثنين.

وقال متحدث باسم قوات المارينز: إن الكولونيل جيمس شنيللي أقيل من منصبه بعد أن تبلّغ رؤساؤه بأن “شرطة الإقليم الشمالي طلبت منه التوقف جانبًا؛ بسبب الاشتباه بقيادته تحت تأثير الكحول”.

واليوم، تبلّغت محكمة داروين، عاصمة الإقليم الشمالي في أستراليا، بأن شنيل رسب في اختبار كشف مستوى الكحول فجر 30 أيلول/سبتمبر.

وأفاد تقرير للتلفزيون الأسترالي بأن شنيللي كان يقود السيارة عائدًا إلى منزله من مطعم وحانة في داروين.

ونقل التلفزيون عن محامي شنيللي قوله: إن موكله “شخصية رصينة، لم يُدن في أي مكان في العالم”.

وتابع أن “قوات المارينز ستعامله بكل قسوة”.

وقالت مسؤولة في المحكمة: إن الكولونيل الأمريكي تلقى غرامة قدرها 500 دولار أسترالي (353 دولارًا أمريكيًا)؛ بسبب القيادة تحت تأثير الكحول، كما سحبت رخصة قيادته لستة أشهر، ولم تسجل أي إدانة له.

وفي بيان أصدره، ليل الإثنين، قال شنيللي إن ما قام به “يجب ألا يطغى” على إنجازاته في قوات مشاة البحرية الأمريكية.

وتابع شنيللي: “أتحمل شخصيًا مسؤولية سوء السلوك… وألتزم بالعقاب الناجم عنه”، مؤكدًا “احترامه المطلق” للقوانين الأسترالية.

وينتشر في إقليم داروين الأسترالي حاليًا 1587 جنديًا من المارينز، بموجب اتفاق سنوي بين الحليفتين واشنطن وكانبيرا.

وأعلن المتحدث باسم المارينز فتح تحقيق في قضية الكولونيل شنيلي، وتعيين اللفتنانت كولونيل جيريمي برايدي مكانه.