واشنطن تسعى للوقوف دون استعادة إيران أصولًا مجمدة قيمتها 1.75 مليار دولار

طلبت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، من محكمة العدل الدولية رفض مطالبة من إيران باستعادة أصول جمدتها محاكم أمريكية بقيمة 1.75 مليار دولار.

وقضت المحكمة العليا الأمريكية في عام 2016 بتحويل الأصول إلى أسر أمريكية كانوا ضحايا تفجير في عام 1983 في ثكنة لقوات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت وغيرهم.

وهذه القضية غير متصلة بدعوى رفعتها إيران تتعلق بالعقوبات الأمريكية الراهنة عليها.

وتستند مطالبة إيران في القضيتين إلى اتفاقية صداقة وقعت عام 1955 أي قبل 24 عامًا من قيام الثورة ضد الشاه في إيران، التي حولت البلدين إلى عدوين لدودين.

وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، ريتشارد فيسيك، اليوم الإثنين: “الإجراءات المتعلقة بهذه القضية تتمركز حول دعم إيران للإرهاب الدولي”، وطالب المحكمة برفض المطالبة الإيرانية.

وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي أنها ستنسحب من اتفاقية الصداقة بعد أن أمرت المحكمة الولايات المتحدة بضمان ألا تؤثر العقوبات المفروضة ضد إيران على المساعدات الإنسانية أو على سلامة الطيران المدني.

ويتطلب الخروج من اتفاقية الصداقة عامًا ليصبح ساريًا، ودعوى إيران بشأن الأصول المجمدة التي رفعت في عام 2016 ستستمر بصرف النظر عن انسحاب واشنطن من عدمه.

وسيستمر نظر القضية في لاهاي حتى يوم الجمعة وتتركز على اعتراض الولايات المتحدة على اختصاص المحكمة التابعة للأمم المتحدة.