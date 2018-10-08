صوتت لصالح معاهدة تكافح الفساد والإرهاب.. تهديد برلمانية إيرانية بالقتل

كشفت النائبة الإصلاحية البارزة بالبرلمان الإيراني، بروانه سلحشوري، عن تلقيها رسائل تهديد بالقتل، بعد مشاركتها بجلسة البرلمان الأخيرة وتصويتها لصالح معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وغردت سلحشوري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: “منذ أمس أتعرض لسب وإهانات، ومنذ ليلة أمس تلقيت رسائل تهديد بالقتل من قبل معارضي التصديق على لائحة مكافحة غسيل الأموال والإرهاب”.

تا دیروز فحاشی بود.از دیشب تهدید به مرگ از سوی مخالفین تصویب لایحه مبارزه با #پولشویی و #تروریسم.

نزدیکان می‌دانند سی‌سال عمر اضافی از خدا گرفتم و از تهدیدها هراسی ندارم.با افتخار می‌گویم که رای دادم برعلیه حامیان ترور در ایران و جهان.

ضمنا استخر هم نمیروم.به فکر راه دیگری باشید. pic.twitter.com/yjaF1QVeuM — Parvaneh Salahshouri پروانه سلحشوری (@P_Salahshouri) October 8, 2018

وهاجمت صحيفة “كيهان” -المدعومة من التيار المحافظ النواب المصوتين لصالح تمرير معاهدة مكافحة الإرهاب، قائلة “لماذا تخافون أن تقولوا أنكم صوتّم؟؟ وذكرت أن سلحشوري جاءت إلى البرلمان وهي تعاني من كسر بالرقبة لكي تُثبت خيانتها”.

وعلقت النائبة الإصلاحية على كلمات الصحيفة بالقول: “إنني جئت برقبتي المكسورة وصوتّ ضد الفساد وغسيل الأموال والدعم المالي للإرهاب في إيران والعالم”.

ووافق البرلمان الإيراني أمس الأحد على قانون (CFT) وهو جزء من القوانين الأربعة للاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF) الذي يعارضه المحافظون.