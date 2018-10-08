الصين تتهم رئيس الإنتربول المستقيل بتلقي رشاوى‎

اتهمت الصين، يوم الاثنين، رئيس الإنتربول المستقيل نائب وزير الأمن العام الصيني مينغ هونغوي، بأنه “تلقى رشاوى”، وذلك بعد ساعات على إعلانها أنها وضعته قيد التحقيق.

وقالت وزارة الأمن العام في بيان، إن مينغ “تلقى رشاوى ويشتبه في أنه انتهك القانون” دون إعطاء توضيحات حول هذه الاتهامات.

ويعتبر هذا البيان ملخصًا عن اجتماع نظم الاثنين لدى خلية الحزب الشيوعي الصيني في وزارة الأمن العام.

ولم يوضح النص ما إذا كانت الاتهامات الموجهة إلى مينغ تتعلق بمهامه الوزارية أو بمهامه في الإنتربول. كما لم يوضح ما إذا كان وضع قيد الحجز الاحتياطي أم لا.

وليلًا أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش التأديبي لدى الحزب الشيوعي الحاكم، المكلفة بالإشراف على مكافحة الفساد لدى الموظفين الرسميين، أن مينغ هونغوي “مستهدف حاليًا بتحقيق لأنه يشتبه في أنه انتهك القانون” دون إعطاء مزيد من التوضيحات.

وكان الإنتربول أعلن الأحد استقالة رئيسه الذي فقد أثره منذ أكثر من 10 أيام بعد عودته الى الصين.

ومن ليون (وسط شرق فرنسا) حيث المقر العالمي للإنتربول أعلنت زوجته غريس مينغ، التي كانت أبلغت الخميس الشرطة الفرنسية باختفائه، أن زوجها البالغ من العمر 64 عامًا “في خطر”.

وتضم منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) 192 دولة ويترأسها مينغ منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وسيحل مكانه الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة الإنتربول، حتى انتخاب رئيس جديد لمدة عامين خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة المقرر في دبي من الثامن عشر إلى الحادي والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.