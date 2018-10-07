معظمهم روس.. أوكرانيا تنشر قائمة بأسماء مرتزقة يقاتلون في سوريا

نشر جهاز الأمن الأوكراني “SBU”، اليوم الأحد، أسماء 206 أشخاص، معظمهم روس، قال إنهم عناصر قوة مسلحة خاصة تقاتل في سوريا تحت مسمى “فانغر”.

وأشار جهاز الأمن الأوكراني، في بيان، إلى “مقتل 58 عنصرًا من (فانغر) في مدينة دير الزور السورية خلال شهر فبراير/شباط الماضي”.

وقال البيان، إن “من بين الأشخاص الـ206 من يحملون جنسيات أوكرانيا وبيلاروسيا وأرمينيا ومولدوفا وكازاخستان وأوزبكستان، إلى جانب المواطنين الروس”.

وأشار إلى تقارير سابقة حول مقتل أكثر من 600 شخص يعملون كمرتزقة ضمن “فانغر”، شرق أوكرانيا وسوريا.

وكانت تقارير كشفت، في وقت سابق، أن قوة مسلحة خاصة تدعى “فانغر” وتضم حوالي 3 آلاف مواطن روسي، تقاتل في سوريا وشرق أوكرانيا وهي مرتبطة بالكرملين بطريقة غير مباشرة.