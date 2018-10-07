الإنتربول يعلن استقالة رئيسه الصيني مينغ

أعلنت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) اليوم الأحد، استقالة رئيسها الصيني “مينغ هونغ وي”، الذي تقول بكين إنه يخضع للتحقيق للاشتباه في ارتكابه مخالفات قانونية.

وذكر “الإنتربول” في بيان: “تلقت المنظمة اليوم الموافق السابع من أكتوبر(تشرين الأول)، في مقر أمانتها العامة في ليون بفرنسا، استقالة من السيد مينغ هونغ وي من منصب الرئيس، وهي استقالة نافذة بصورة فورية”.

وتابع البيان، أن “كيم جونغ يانغ، وهو من كوريا الجنوبية، سيقوم على الفور بمهام الرئيس، لحين تعيين رئيس جديد للمنظمة خلال اجتماعها المقرر في دبي في الفترة بين 18 و21 نوفمبر/ تشرين الثاني”.