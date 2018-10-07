إيران تعتقل 147 تاجرًا يبيعون العملات الأجنبية في طهران

اعتقلت الشرطة الإيرانية، الأحد، 147 تاجرًا من تجار بيع العملات الأجنبية في سوق طهران الحرة، بحسب ما أعلن قائد قوى الأمن بالعاصمة اللواء حسين رحيمي.

وقال رحيمي في تصريح لوسائل إعلام رسمية، إن “قوات الشرطة تمكنت من اعتقال 147 تاجرًا مخالفًا من تجار بيع العملات الأجنبية في السوق الحرة لشراء العملة الأجنبية”، مبينًا أن “السلطات استدعت خلال الأيام الماضية 942 ألفًا من الباعة المتجولين في سوق العملات”.

وأوضح رحيمي أن “قوات الشرطة بالتنسيق مع السلطة القضائية، وضعت خطة لمواجهة محاولات بعض التجار لزيادة أسعار العملات الأجنبية والذهب، من أجل الإطاحة بالعملة المحلية الريال”، مؤكدًا على أن “خطة حاسمة ستنفذ خلال الأيام المقبلة في عموم إيران“.

وزعم قائد قوى الأمن بطهران، أن بلاده تمكّنت من اعتقال 900 شخص من المتهمين الهاربين خارج البلاد.

وبدأت السلطات الإيرانية بمحاربة تجار العملات الأجنبية، بعد تحسن شهده الريال الإيراني خلال الأسبوع الماضي أمام العملات الأجنبية، بعدما انهار بشكل غير مسبوق، ووصل سعره مقابل الدولار الواحد إلى 190 ألف ريال ، فيما يباع اليوم بـ120 ألف ريال.