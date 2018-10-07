أعمال شغب بمركز للاعتقال في جنوب السودان

أقدم سجناء بمركز اعتقال في جوبا عاصمة جنوب السودان، على القيام بأعمال شغب في وقت مبكر من صباح الأحد، واستولوا على أسلحة من غرفة تخزين؛ ما تسبب في صدام مع الحراس، وفق مصدر أمني وشهود عيان.

وقال المصدر الذي يعمل بالأمن الوطني، إن “بعض الحراس في مركز الاعتقال ساعدوا في حدوث أعمال الشغب، وسيطر سجناء على المنشأة من الداخل”.

وذكرت محطة “صوت أمريكا” نقلًا عن بعض السجناء، قولهم، إنهم “طالبوا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين”. ولم يتسنَّ الوصول إلى متحدث باسم حكومة جنوب السودان للتعليق.

وانزلق جنوب السودان لحالة من انعدام الأمن منذ عام 2013، عندما تفاقمت الخلافات السياسية بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار، وتحولت إلى مواجهة مسلحة.