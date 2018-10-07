أجواء يشوبها التناحر.. بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالبوسنة (صورة)

يتوجه نحو 3 ملايين ناخب في البوسنة، إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لاختيار أعضاء مجلس الرئاسة الثلاثي المكون من بوسني وكرواتي وصربي، ونواب المجلس الأدنى من البرلمان.

وتفتح مراكز الاقتراع في الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي(الخامسة صباحًا بتوقيت غرينتش)، وتغلق في السابعة مساء (الخامسة مساء بتوقيت غرينتش). ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية المبدئية عند منتصف الليل.

وستحدد هذه الانتخابات ما إذا كانت البوسنة ستسلك طريقًا نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي، والاندماج في حلف شمال الأطلسي، أم ستغرق بشكل أعمق في الصراع العرقي.

واعتمدت الحملات الانتخابية للأحزاب الصربية والكرواتية والبوسنية المسلمة، على أساس قومي، ولم تتضمن برامجها أي رؤية اقتصادية أو سياسية واضحة، وذلك بعد مرور أكثر من 20 عامًا على حرب أدت إلى سقوط 100 ألف قتيل.